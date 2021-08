Regiodeal: minder geld voor Versnellingsagenda

do 19 augustus 2021 15.00 uur

DAMWâLD - De Versnellingsagenda in Noordoost Friesland heeft uiteindelijk minder geld te besteden dan het oorspronkelijke plan. Dat blijkt uit navraag van deze site bij Stichting QOP.

Het gaat uiteindelijk om een bedrag van 29,4 miljoen euro dat als subsidie uitgegeven kan worden aan innovatieve projecten in de regio.

Overzicht bijdragen

Rijk: 18 miljoen euro Provincie: 5,7 miljoen euro Gemeenten: 5,7 miljoen euro

Twee miljoen extra naar Holwerd

De Versnellingsagenda is een onderdeel van de Regiodeal die het Rijk sloot met de regio om de economie te versterken. Het Rijk kende 25 miljoen euro toe waarvan nu 7 miljoen euro naar het project Holwerd aan Zee is gegaan. Het project zou aanvankelijk 5 miljoen euro ontvangen. Het Rijk besloot later anders waardoor er twee miljoen euro minder beschikbaar is voor de Versnellingsagenda.

Bij het opstellen van de plannen was uitgegaan van een bijdrage van het Rijk voor alleen de Versnellingsagenda van 27,8 miljoen. Dat is dus uiteindelijk 18 miljoen geworden.

Meebetalen

De Regiodeal heeft betrekking op de gemeenten NEF, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De deal lag vooral in Achtkarspelen gevoelig omdat een aantal politieke partijen vreesde dat het grootste deel van het geld naar 'Groot Dokkum' zou gaan. Elke gemeente moest een 'dikke miljoen' bijdragen aan de deal. Er werd altijd gesproken over een bedrag van 57 miljoen euro maar dit bedrag is het totaalbedrag waarbij ook de investering van het bedrijfsleven en onderwijs meegeteld wordt.

EU-subsidies

Een ander deel van de begroting betrof EU-subsidies. Het QOP kan WâldNet daarover niet een duidelijk inzicht geven. Organisaties die projecten indien moeten zelf deze subsidies proberen binnen te halen. Een project zou daarmee volledig gefinancieerd kunnen worden.

"De maximale subsidie bedraagt 65%. De overige 35% moet door initiatiefnemers zelf worden ingebracht. Dit kan op diverse manieren, zoals door de inbreng van eigen middelen, bijdragen van fondsen of Europese, landelijke of provinciale subsidies. Een aantal gesubsidieerde projecten heeft ook daadwerkelijk landelijke of provinciale subsidies ingebracht als cofinanciering. Eén project is voor het grootste deel met een Europese subsidie opgestart." zo laat het QOP weten.

Overhead: 1.76 miljoen

De overheadkosten van de Versnellingsagenda zijn begroot op 6%. Dit komt neer op 1.76 miljoen euro. Dit betreft voorbereidingskosten, de kosten van het subsidiebureau en de kosten voor de monitoring en evaluatie door het FSP. Het QOP laat weten dat er geen overschrijdingen zijn geweest en dat alles tot op heden binnen het beschikare budget is gebleven.

45 projecten

Er zijn inmiddels ruim 45 projecten gesubsidieerd uit de Versnellingsagenda. Bij al deze projecten zijn ondernemers, gemeenten en/of onderwijsinstellingen uit de regio Noordoost Fryslân betrokken.