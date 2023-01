Provincie Fryslân ziet 'Holwerd aan zee' niet meer zitten

di 17 januari 2023 12.42 uur

HOLWERT - Het project 'Holwerd aan Zee' komt mogelijk tot een einde. De provincie Fryslân wil niet verder gaan met de huidige plannen voor het project.

Het nieuws werd dinsdagochtend bekendgemaakt door gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hij vertolkte het standpunt van het college van Gedeputeerde Staten in Leeuwarden.

Plan totaal veranderd

De natuurlijke variant van Holwerd aan Zee kan niet worden uitgewerkt. De plannen zouden te veel veranderd zijn in de afgelopen 4 jaar. "Der wie dochs in gâns oar plan mei in maritieme sfear mei boaten, it troch brekken fan de dyk, it wie hiel bot rjochte op de rekreaasje. Der leit no in natuerlike fariant." Hoewel het technisch uitvoerbaar is, vindt het college dat deze variant enorm afwijkt. Er ligt nu een negatief advies aan Provinciale Staten.

Eerder stapten LTO Noord en het Wetterskip Fryslân al uit het project. Er was te veel twijfel over de betaalbaarheid en haalbaarheid.

Tien miljoen euro

Voor het project lag tien miljoen euro klaar. Dit geld zou nog wel ingezet kunnen worden voor de regio. Er zal nog voor de verkiezingen over vergaderd worden. Deze vergadering vindt plaats op 22 februari.

