Gewonde (35) bij steekpartij in woning in Burgum

zo 22 januari 2023 07.36 uur

BURGUM - Bij een steekpartij in een woning aan de Acacia in Burgum is zondagochtend een man gewond geraakt. De 35-jarige man uit Burgum is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie en een ambulance werden om 06.15 uur opgeroepen. Een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is door de politie aangehouden.

Er is door de politie een onderzoek ingesteld naar de toedracht. Er zal onder andere een buurtonderzoek worden ingesteld. De politie vraagt eventuele getuigen zich te melden.