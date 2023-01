Betaalbaar adverteren op de nieuwssite van Friesland

za 14 januari 2023 16.29 uur

BURGUM - Deze rubriek, ondernemend nieuws, is één van de meest effectieve manieren om bedrijven of producten onder de aandacht te brengen. Dagelijks kijken er tegenwoordig meer mensen op WâldNet dan de gehele oplage van een regionale krant.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar verwerkte deze site meer dan 120.000 unieke bezoekers op één dag. WâldNet is het enige medium in (noord) oost Friesland met een 24 uurs redactie en dat weet iedereen (bewust of onbewust).

Friese Marktplaats

Maar WâldNet biedt meer. Vraag en aanbod is een rubriek waar vele mensen dagelijks even sneupen. Op zoek naar een koopje en vrijwel altijd vertrouwd omdat iedereen uit de regio komt.

Agenda en games

De uitgaansagenda op WâldNet is één van de meest complete agenda's voor een uitje. Deze agenda is misschien wel het grootste geheim van WâldNet. Als je er op uit wilt of een evenement wilt bezoeken dan staat er altijd iets leuks in. En als je lekker thuis wilt blijven dan kun je je uren vermaken bij de spelletjes in de rubriek Games.

Familieberichten

Sinds begin 2023 biedt WâldNet bovendien de mogelijkheid om familieberichten te plaatsen bij een overlijden. De advertenties in kranten worden steeds duurder en WâldNet biedt deze service gratis aan. Met een account is een advertentie binnen en paar minuten geplaatst en de advertentie wordt getoond bij alle lezers die in een straal van 7 kilometer rond de woonplaats van de overledene wonen.

Adverteren met banners

Naast adverteren bij 'ondernemend nieuws' is het ook mogelijk om te adverteren met een banner. Als u dat rechtstreeks doet, bent u een stuk goedkoper uit dan via reclamebureaus of via Google Adwords. Bekijk hier de mogelijkheden of neem contact op!

Poll: Welke rubriek is jouw favoriet op WâldNet?

Gewoon het nieuws 25%

Agenda 25%

Vacatures 0%

Vraag en aanbod 50%

Wâldkykjes 0%

Games 0%

4 stemmen - poll is beëindigd