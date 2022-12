Bouw nieuwe sporthal De Drait begonnen

vr 23 december 2022 07.00 uur

DRACHTEN - Wethouder Pieter van der Zwan gaf woensdag het startsein voor de bouw van sporthal De Drait. De sloop van de vorige hal was klaar en de fundering ligt er, dus de bouw kan beginnen. Het oude pand ging na zo'n 45 jaar tegen de vlakte. De 90-jarige Olivier Sterk heeft er een boek van gemaakt met foto’s en verhalen.

Voor de nieuwe sporthal kiest de gemeente voor een circulaire manier van bouwen, waarbij zo veel mogelijk duurzame materialen worden (her)gebruikt. Om de sporthal circulair te maken, is ervoor gekozen om de originele vloeren en fundering van de sporthal te hergebruiken. Dat geldt ook voor het hout en staal dat bij de sloop van de vorige hal vrij kwam. De nieuwe sportvloer is gemaakt uit delen van de oude vloer. Daarnaast is het ontwerp van de sporthal open en groen, met groene daken en wanden en veel glas waardoor je vanuit de horeca de sportzaal kunt zien.

Voor de bouw van de nieuwe sporthal is zo'n 6.5 miljoen euro gereserveerd. Wind Design & Build voert de bouw uit. De verwachting is dat de sporthal in het schooljaar 2023-2024 in gebruik kan worden genomen voor gymonderwijs en sportverenigingen.