90-jarige Olivier Sterk maakt boek over sloop sporthal

zo 09 oktober 2022 11.15 uur

DRACHTEN - Het was een gebouw die voor vele mensen in de wijk De Drait in Drachten herinneringen met zich mee bracht. In de afgelopen maanden is de oude sporthal aan de Dollard tegen de grond gegaan. Het hele proces is gedocumenteerd door de 90-jarige Olivier Sterk. Hij heeft er een boek van gemaakt met foto’s en verhalen over de sloop.

Na zijn pensioen in 1985 heeft hij zich gestort op het schrijven. In zijn werkkamer staat dan ook een boekenkast vol met door hem geschreven boeken. "Ik kan niet stilzitten", aldus de 90-jarige schrijver. Toen de sloop begon is hij meteen een kijkje gaan nemen. "Ik ben gewoon naar het hek toegelopen en toen kwam er een man op mij af. Het bleek de opzichter te zijn." Samen met de opzichter mocht Olivier zo nu en dan het terrein op om de sloop in beeld te brengen.

"Ik heb zelf 30 jaar lang in de hal gebadmintond. Tot mijn 88e heb ik dat in deze hal gedaan, maar toen kwam Corona." Voor deze badminton club heeft Sterk ook het logo ontworpen. Voor zijn pensioen was hij werkzaam als industrieel ontwerper bij Philips. Het creëeren heeft hij altijd gedaan en doet hij tot op de dag van vandaag nog steeds.

Naast het vastleggen van de sloop op foto heeft hij ook bij de foto’s kleine verhaaltjes opgeschreven. Ook de historie van de sporthal komt aan bod. Van het boek is slechts één papieren uitgave. Hij heeft het boek zelf samengesteld. "Daarna heb ik bij een boekhandel 100 vel papier gekocht van een goede kwaliteit en dikte, bij een speciale shop alle cartridges opnieuw laten vullen, daarna het geheel in een soort kartonnen kaft gelijmd en dat samen een boek genoemd."

Of het boek ooit door een uitgeverij uitgegeven gaat worden, blijft de vraag. "Ik heb ooit een keer een boek laten uitgeven, dat kostte heel veel regelwerk. Ik doe het voor de hobby, dus niet om geld mee te verdienen", aldus Olivier Sterk.