Sporthal De Drait na 45 jaar tegen de vlakte

za 23 juli 2022 18.20 uur

DRACHTEN - De sloop van sporthal De Drait is inmiddels begonnen. Het oude pand gaat na zo'n 45 jaar tegen de vlakte. De sporthal is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Wind Design & Build uit Drachten gaat de nieuwe sporthal De Drait bouwen.

Het parkeerterrein heeft inmiddels ruimte gemaakt voor een aantal containers. Een mobiele kraan is aanwezig en verricht sloopwerkzaamheden. Omdat er asbest in het gebouw zit is de omgeving afgezet en zijn er gele waarschuwingslinten geplaatst. Medewerkers in witte pakken zorgen dat het asbest vakkundig verwijderd wordt. Wanneer de sloopwerkzaamheden zijn afgerond is nog niet bekend.

Voor de bouw van de nieuwe sporthal is zo'n 6.5 miljoen euro gereserveerd. De oplevering staat gepland voor de start van het schooljaar 2023-2024.

