Bijna 1800 handtekeningen voor Red de Kwelder

di 06 december 2022 09.36 uur

WIERUM - De projectgroep Red de Kwelder heeft maandag een petitie aan de stuurgroep 1DYK overhandigd. Met de petitie vraagt zij aandacht voor het afkalven van het unieke buitendijkse natuurgebied pal voor de kust van het Noord-Friese Wierum. "De afkalving is desastreus en gaat steeds sneller. Het is vijf voor twaalf en het is noodzaak om nu acuut in te grijpen, willen we de kwelder behouden voor de huidige en toekomstige generatie", benadrukt Pim de Wit, één van de trekkers van de projectgroep.

Meer handtekeningen dan vermoed

De petitie, die officieel op 11 juni 2022 van start ging en op 1 oktober werd gesloten, heeft meer handtekeningen opgeleverd dan de projectgroep had vermoed. Maar liefst 1779 natuurliefhebbers hebben zich uitgesproken voor het behoud van de kwelder.

Het resultaat van deze handtekeningenactie werd op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden overhandigd aan voorzitter Bé de Winter. Dat gebeurde tijdens een vergadering van de stuurgroep 1DYK. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders van Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat (namens de PAGW), Provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke, gemeente Noardeast-Fryslân, LTO (namens de landbouw) en It Fryske Gea (namens de natuurorganisaties).

De organisaties onderzoeken samen binnen 1Dyk alle initiatieven rondom de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer. Bekeken wordt op welke manier deze initiatieven kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbeteringen in het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuur, waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en leefbaarheid. Voorzitter Bé de Winter: "We werken nu de plannen voor een deel van de dijkverbetering verder uit. Dit initiatief komt op een mooi moment en kan een plek krijgen in de verdere verkenning die nog plaatsvindt in de deelgebieden."

Landschappelijke waarde

De projectgroep Red de Kwelder wil met de petitie duidelijk maken dat er grote urgentie bestaat om de wegkwijnende kwelder te beschermen. Dit unieke stuk natuurgebied met een grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde dreigt verloren te gaan. Dit komt doordat de rijsdam en het historisch hoofd (de pier) vervallen zijn en de kwelder niet meer de nodige bescherming krijgt.

​Een brede diversiteit aan sympathisanten heeft met de ondertekening van de petitie aangegeven de zorgen van de projectgroep te delen. Daaronder bevinden zich tal van wadlopers, vogelliefhebbers, recreanten die genieten van de rust op de kwelder, maar uiteraard ook inwoners van Wierum.