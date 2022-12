Krystkuier Veenklooster: bijna 2000 kaarten verkocht

zo 04 december 2022 21.30 uur

FEANKLEASTER - De Krystkuier Veenklooster op 20 en 21 december is bijna uitverkocht. Ruim 100 vrijwilligers uit Veenklooster en omringende dorpen zijn al weken in touw om de wandeltocht tot een ongekend succes te maken.

Wat als het kerstverhaal zich in deze tijd zou afspelen? Wie kom je dan in de nacht op straat tegen? Wie zouden dan De Herders zijn geweest? De Wijzen? Wat zou jij doen als je een onverklaarbare Ster aan de Hemel zag staan?

Lopend door de stille weilanden, dwars door het sober verlichte bos, beleef je onderweg van alles. En niemand minder dan Pearl Jozefzoon zal bij De Stal prachtige kerstliederen laten horen.

Op De Brink in Veenklooster zullen tijdens en na de Krystkuier adventsdeuren te bewonderen zijn, die de hele kerstvakantie blijven staan. Elke deur heeft een thema of een vraag en voor de kinderen is er een letterspeurtocht. Volwassenen en kinderen kunnen een brief, tekening of andere creatieve uiting achterlaten en een gift doen aan kinderen van arme gezinnen in Roemenië en Oekraïne. De giften en brieven zullen persoonlijk worden overhandigd aan kinderen van arme gezinnen in Roemenië en Oekraïne via de Stichting Phoneo aldaar. De adventsdeuren zijn in de kerstvakantie gratis te bezichtigen. Er zijn nog kaarten voor de Krystkuier maar de verkoop gaat snel. Kaartjes zijn te bestellen via www.feankleaster.nl