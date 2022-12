Drie maand celstraf geëist voor roekeloos rijgedrag op Burgumer brug

vr 25 november 2022 18.33 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 44-jarige automobilist uit Hilversum eiste het Openbaar Ministerie vrijdag een celstraf van 3 maanden. Als gevolg van zijn roekeloze rijgedrag kwam hij op 18 december 2020 nabij de Burgumer brug in botsing met een toenmalige 29-jarige automobiliste uit Burgum. Haar tweejarige en vierjarige kinderen zaten op dat moment bij haar in de auto. Zij raakte ernstig gewond aan haar benen.

Naast de celstraf eiste de officier van justitie ook een rijontzegging van 3 jaar en dat een voorwaardelijke celstraf van zes weken ten uitvoer wordt gebracht. De man werd eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Bovendien werd een geldboete van 1000 euro geëist.

Roekeloos rijgedrag

De man wordt verweten dat hij roekeloos rijgedrag heeft vertoond op de bewuste vrijdag in december. Een getuige zag dat de man bij de rotonde van Sumar al verward achter het stuur zat. Op de weg richting de brug raakte hij eerst een Mercedes en kwam even later in frontale botsing met de BMW van de Burgumse. Tijdens de zitting bood hij meermalen zijn excuses aan aan de Burgumse die ook aanwezig was. Zij liep ernstig beenletsel op als gevolg van de aanrijding. In december wordt ze voor de zesde keer geopereerd aan haar been.

Bloedproef geweigerd

De verdachte kon zich vrijdag niet meer herinneren dat hij een bloedproef en speekseltest had geweigerd bij de politie. Hij voelde zich niet lekker omdat hij geen ontbijt had gehad. Hij was in Friesland voor een klusje en had net vanuit Noardburgum een vriend naar Drachten gebracht. Hij vertelde dat hij bij de Jumbo in Burgum ontbijt wilde halen om vervolgens aan het werk te gaan in Heerenveen.

De meervoudige kamer van de Leeuwarder rechtbank doet op 9 december uitspraak.