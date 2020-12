Brug afgesloten na ongeval in Burgum

Publicatie: vr 18 december 2020 11.38 uur

BURGUM - Op de brug aan de Van Harinxmaweg in Burgum zijn vrijdag aan het einde van de ochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De brug werd van beide kanten tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie, twee ambulances, de brandweer van Burgum en de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulpverlening. De eerste melding van het ongeval was omstreeks 11.25 uur.

Eén van de slachtoffers zat bekneld in het voertuig. De brandweer van Burgum kwam ter plaatse om het slachtoffer uit haar benarde positie te bevrijden. Een tweede slachtoffer was al uit het voertuig bij aankomst van de hulpdiensten. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Twee jonge kinderen, die in één van de auto's zaten, lijken ongedeerd te zijn.

Nadat de slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd waren, is de politie (VOA) gestart met een onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Twee bergers zijn later ter plaatse gekomen om de voertuigen af te voeren. De weg is schoongemaakt en om 13.30 uur opengesteld voor het verkeer.

