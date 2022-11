Jubilerend echtpaar 'overvallen' door familie

do 03 november 2022 11.30 uur

BURGUM - Het was woensdag exact 50 jaar geleden dat Anne de Boer en Griet Helder in het huwelijksbootje stapten. En dat is zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan. In de ochtend kwamen de kinderen en kleinkinderen het stel overvallen. Anne lag nog niets vermoedend te slapen, terwijl Griet duidelijk emotioneel de "overval" stond te verwerken.

En daarmee zat de verrassing er nog niet op. Na de "overval" werden ze in de middag ook nog eens "ontvoerd"! Het echtpaar werd in een auto gezet, maar daarachter een aanhanger met spandoek. Al toeterend reed de combinatie door de Burgumse straten. De tocht eindigde bij De Pleats.

Anne is geen onbekende van deze site. Hij maakte regelmatig foto's van bijzonder gebeurtenissen in Burgum. En zowel Anne als zijn vrouw Griet waren jarenlang actief bij de brandweer van Burgum.

FOTONIEUWS