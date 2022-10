Driewieler-rijder eindigt in sloot na aanrijding met tandem

zo 23 oktober 2022 17.21 uur

ANJUM - De bestuurder van een tandem en een driewieler kwamen zondag met elkaar in botsing op de Skânswerwei bij Esonstad. De Duitse vakantiegangers waren met meerdere fietsen onderweg toen het plotseling misging. De bestuurder van de driewieler eindigde in de sloot.

Een man en een vrouw zijn door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel opgevangen. Ze zijn behandeld en daarna per ambulance weggebracht. Het is onbekend of ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De tandem en de driewieler maakten deel uit van een groep fietsers. Het hele gezelschap verblijft in vakantiepark Esonstad.

De brandweer van Anjum kwam ook met spoed ter plaatse, maar deze hoefde niet meer in actie te komen omdat alle mensen al uit de sloot waren.

