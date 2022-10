14 maanden celstraf voor drugsdealer Farid (21)

di 11 oktober 2022 13.20 uur

LEEUWARDEN - Van 2019 tot en met 2022 was een 21-jarige man uit Drachten drugsdealer in Drachten. Onder de naam Farid handelde de man, afkomstig uit Den Haag, maandenlang in cocaïne en heroïne. Ook als hij door de politie werd opgepakt, ging hij gewoon weer door. Hij dealde in 2019 vanuit een huis aan de Wildzang en ging in 2021 en 2022 meer op straat dealen.

Dinsdag werd de 21-jarige man door de meervoudige kamer veroordeeld tot 14 maand celstraf voor de drugshandel en -bezit en wapenbezit. Officier van justitie Bas Rademacher eiste twee weken geleden ook een celstraf van 14 maanden celstraf met aftrek van het voorarrest. De rechtbank liet een voorwaardelijke celstraf van een week (vanuit het jeugdrecht) voor wat het is.

"De combinatie van drugs en vuurwapenbezit leidt tot nog hogere kans op geweldsdelicten" aldus de rechtbank in Leeuwarden. Omdat voorwaardelijke celstraffen geen effect hadden op het gedrag van de man, kreeg hij een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd.

Zelf ook slachtoffer

De man werd vanwege zijn actieve rol in het Drachtster drugscircuit ook het slachtoffer van een steekincident in een huis aan de Klokhuislaan in Drachten. De 24-jarige dader in deze zaak werd op 4 oktober door de Leeuwarder rechtbank veroordeeld tot zes jaar celstraf voor deze steekpartij.