Shadow (24) zes jaar cel in voor steekpartij in Drachten

di 04 oktober 2022 13.37 uur

DRACHTEN - Een 24-jarige man uit Amsterdam - alias Shadow - stak in 2020 doelbewust zijn 'rivaal in het drugscircuit' in Drachten neer. De rechtbank deed dinsdag uitspraak in de zaak. De man kreeg een celstraf van zes jaar opgelegd (met aftrek van voorarrest).

Shadow stak op 11 mei 2020 zijn rivaal neer in een woning aan de Klokhuislaan in Drachten. Hij maakte zich daarmee schuldig aan een poging tot moord. De rechtbank stelt vast dat Shadow dezelfde persoon is als de 24-jarige man uit Amsterdam.

De verdachte was geobsedeerd door het slachtoffer en hij had langere tijd plannen om hem een lesje te leren. Hij was vooraf aan zijn komst al onrustig en had een mes bij zich. Hij wilde de jongen 'djoeken' (steken).

Omdat de messteek door drie lagen kleding ging, staat vast dat de man met kracht zijn daad pleegde. "Het kan niet anders dan dat verdachte voorbedachte rade had." Ook werd een niet materiële schadevergoeding opgelegd van 2500 euro. De TBS maatregel werd niet opgelegd omdat er onvoldoende informatie over de man was. Hij wilde niet meewerken aan een onderzoek van het Pieter Baan Centrum.