Leeuwarden Dinostad in de herfstvakantie

do 06 oktober 2022 11.28 uur

LEEUWARDEN - Tijdens de herfstvakantie is Leeuwarden dit jaar Dinostad. Er zijn namelijk maar liefst twee dino-activiteiten. In het Natuurmuseum Fryslân kun je de tentoonstelling T. rex in Town bekijken, maar ook AquaZoo heeft een dino-expositie.

Het leuke is dat beide heel verschillend zijn. Bij het Natuurmuseum staat een immens groot skelet van een T. rex en ga je onderzoek doen naar wat de botten vertellen over het leven van het dier. In AquaZoo ontdek je, naast de meest bijzondere dieren, ook zo'n 20 levensechte dino's.

Dinoweken

AquaZoo is deze herfstvakantie opnieuw overgenomen door kolossale dieren. Maar liefst twintig levensechte, brullende dinosauriërs zijn neergestreken in het dierenpark. Je vindt er een grote Wuerhosaurus en een Apatosaurus, maar ook een Mosasaurus en andere \'waterdino’s’. Kinderen gaan ze allemaal ontdekken aan de hand van de dino-zoektocht.

T. rex in Town

In het Natuurmuseum Fryslân draait het om de T. rex. Met zijn gigantische afmetingen, enorme bek en vlijmscherpe tanden was dit één van de gevaarlijkste roofdinosauriërs die ooit hebben geleefd. Paleontoloog Anne Schulp uit Sneek groef in Amerika, samen met een team van Naturalis Biodiversity Center, botten van een T. rex op. Het skelet bleek één van de meest complete ooit gevonden. Van dit skelet is een wetenschappelijk model gemaakt, dat de basis vormt voor de expositie T. rex in Town.

Na het bekijken van de T. rex gaan bezoekers als echte wetenschappers onderzoek doen naar het skelet. Daarbij komen allerlei aspecten aan de orde zoals: hoe oud was de T. rex, wat at ze precies en hoe zag haar leven er uit. Bezoekers moeten ook in actie komen: door middel van een dansje kunnen ze een dinovrouwtje verleiden en met behulp van spuitbussen een graffiti T. rex maken. Helemaal spannend is de fietstest: kun je al fietsend een woeste T. rex voor blijven of wordt je opgeslokt met huid en haar?

Herfstvakantie

In de herfstvakantie worden er in het Natuurmuseum verschillende workshops rond T. rex in Town georganiseerd. Hier gaan kinderen de wereld van de dino’s verder ontdekken door middel van muziek en theater, verhalen, maar ook met graffiti. Op 18 oktober kunnen kinderen Anne Schulp ontmoeten. Hij geeft die dag een aantal keer een lezing over zijn fascinerende werk.

Coole Kidsnacht

De herfstvakantie begint in het museum met de Coole Kidsnacht op vrijdag 14 oktober. Nog voor \'T. rex in Town’ officieel opengaat, mogen kinderen deze avond als eerste een kijkje nemen bij de T. rex. Het museum is extra open van 17.00 tot 21.00 uur.

Praktisch

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.aquazoo.nl en www.natuurmuseumfryslan.nl. Beide zijn van 15 t/m 30 oktober dagelijks geopend, dus ook op de maandagen.