Vrouw stopt slingerende dronken automobiliste

za 01 oktober 2022 20.00 uur

JISTRUM - Door het daadkrachtig optreden van een automobiliste donderdagavond is een dronken automobiliste een ongeluk bespaard gebleven. De 35-jarige inwoonster van de gemeente Achtkarspelen reed namelijk slingerend over de weg en botste bijna op een boom. Op de Rijksstraatweg bij Jistrum stopte de slingerende vrouw, waarop de oplettende voorbijganger poolshoogte kwam nemen.

Deze vrouw wist, in afwachting van de politie, te voorkomen dat de onder invloed verkerende automobiliste weer weg reed. Een blaastest bij de heren in het blauw bevestigde het vermoeden dat er alcohol in het spel was. Na haar blaastest raakte de vrouw onwel en moest ze per ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis is vervolgens bloed afgenomen om vast te stellen hoeveel alcohol zij in haar bloed had. Daarnaast zal er worden gekeken of er sprake was van andere middelen. Ze kreeg een rijverbod opgelegd en afhankelijk van de uitslag van de bloedproef zal er proces-verbaal worden opgemaakt.