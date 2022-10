Werk aan rotonde in Burgum bijna klaar: nog 10 dagen

za 01 oktober 2022 09.47 uur

BURGUM - Als alles meezit dan is over tien dagen de rotonde bij het gemeentehuis in Burgum klaar. Aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra gaat in de komende twee weken de laatste frees- en asfalteringswerkzaamheden uitvoeren. De rotonde is inmiddels gestort en ligt op zijn plek. Naast de aanleg van de mini-rotonde is ook een fietspad gerealiseerd.

De afsluiting van de Raadhuisweg zorgde ervoor dat het enorm druk was op de normale 'busroute' van Burgum. De gemeente Tytsjerksteradiel legde uit nood zelfs meerdere tijdelijke zebrapaden aan bij de basisscholen. Op het Van Sminiaplein is het bijna onmogelijk om als fietser of voetganger over te steken tijdens de spits.

De komende weken zal er dus nog wat overlast zijn. Zo wordt er op woensdag 5 oktober gefreesd vanaf de Burgumerdaam tot aan de Kûperstrjitte tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Er worden dan verkeersregelaars ingezet voor de bewoners van de Daam. De volgende dag wordt het asfalt aangebracht op de microrotonde op donderdag 6 oktober. Ook dan worden er verkeersregelaars ingezet.

Op dinsdag 11 oktober zal vanaf 18.00 uur de gehele rijbaan (Raadhuisweg, Burgumerdaam, Lageweg en Oppedijk van Veenweg) volledig afgesloten worden voor het verkeer. Dat is nodig voor de aanleg van het laatste asfalt. Als alles goed gaat, is de nieuwe weg op 12 oktober vanaf 6.00 uur 's ochtends geopend voor iedereen.

"Voor deze werkzaamheden zijn we sterk afhankelijk van de weersomstandigheden." zo laat hoofduitvoerder J. Marinus van Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. aan deze site weten. Buurtbewoners worden bij slecht weer als eerste ingelicht omdat zij een etmaal (van 11 op 12 oktober) niet gebruik kunnen maken van de kruising.