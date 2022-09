Rijbewijzen ingevorderd op Triemsterloane in Kollumerzwaag

do 22 september 2022 20.31 uur

KOLLUMERZWAAG - De politie heeft woensdagavond meerdere rijbewijzen ingevorderd van snelle bestuurders op de Triemsterloane in Kollumerzwaag. Een man uit Dronryp racete met 136 km/u over de weg met zijn sportmotor. De man moest direct zijn rijbewijs inleveren. Evenals een man uit Kollumerzwaag die even daarvoor met 137 km/u over de weg raasde.

In de anderhalf uur dat er woensdagavond op snelheid werd gecontroleerd, werden er nog 4 automobilisten bekeurd. Twee inwoners van Kollumerzwaag, een inwoner van Westergeest en een inwoner van Twijzel reden respectievelijk 48, 25, 25 en 26 km/u te hard. Op de weg geldt een maximum snelheid van 80 km/u.

De Triemsterloane is volgens de politie één van de meest risicovolle wegen in de regio. Daarom werd er gecontroleerd op snelheid. "Er vinden regelmatig ongelukken plaats en we krijgen meldingen over de hoge snelheid waarmee verkeer soms van en naar het dorp rijdt. Voorlopig zijn er in ieder geval twee hardrijders minder op de weg." zo laat de politie weten.