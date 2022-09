Filmende omstanders gezocht van ernstige mishandeling politieagent

di 20 september 2022 09.00 uur

LEEUWARDEN - In de binnenstad van Leeuwarden is in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 september een politieagent ernstig mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Er wordt specifiek gezocht naar twee personen die het incident hebben gefilmd.

Politieagent mishandeld

Omstreeks 03:00 uur krijgt de politie een melding van een opstootje aan het Ruiterskwartier. Enkele personen zouden zich daar agressief gedragen richting portiers van een horecazaak. Een 38-jarige man uit Dronten mishandelde een politieagent die op de melding af kwam.

De verdachte is ter plaatse aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Rechercheurs spreken onder meer met verschillende getuigen. Ook beveiligingsbeelden uit de omgeving worden bekeken. Als u bij het incident was en nog niet gesproken heeft met de politie, komt de politie graag met u in contact. De politie is ook op zoek naar twee omstanders die het incident hebben gefilmd.