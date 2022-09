Nelke Mast uit Jubbega strijdt mee in nieuw tv-programma

ma 19 september 2022 17.24 uur

JUBBEGA - De 22-jarige Nelke Mast uit Jubbega omschrijft zichzelf als new age-bimbo. Ze is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, weet alles over Freud en vindt dat een academische achtergrond en een Pamela Anderson-look elkaar niet hoeven uit te sluiten. En ze is ook nog eens een kampioen in Machiavelli en Weerwolven van Wakkerdam.

Vanaf 3 oktober is Nelke in de reality gameshow The Genius te zien om 21.20 uur bij de NTR op NPO 3. In acht afleveringen volgen we tien bekende spelers in hun strategische strijd vol bluf, branie en sluwe streken; wie mag zich na acht afleveringen The Genius noemen?

De spelers van The Genius zijn specifiek geselecteerd op hun brain- en social skills. Elke speler brengt een uniek eigen talent mee. Is de bekende strafpleiter in het voordeel wegens haar onderhandelingsvaardigheden? Of juist de Olympisch bokser vanwege haar winnaarsmentaliteit? Doet de bekende youtuber met zijn game-ervaring het goed, of juist het schaaktalent? The Genius vraagt om samenwerking én intrige. Om te winnen sluiten spelers allianties, die ze genadeloos moeten durven verbreken.

The Genius is oorspronkelijk een Koreaans format en wordt internationaal omschreven als: \'de beste reality gameshow ooit gemaakt’. Afleveringen werden via social media over de hele wereld gedeeld!

De spelers zijn;

Anna-Maja Kazarian (schaakmeester)

Fabian Franciscus Bruin (cabaretier)

Feride Tosun (strafrechtadvocaat)

Jasper Lijfering (horlogehandelaar)

Nelke Mast (kunstenaar)

Nizar El Manouzi (acteur en presentator)

Nouchka Fontijn (olympisch bokser)

Rick Broers (YouTuber/live streamer)

Roxanne Kwant (presentator/online personality)

Thomas Olde Heuvelt (thrillerschrijver)

De reality gameshow The Genius is een productie van TIN CAN in co-productie met de NTR.