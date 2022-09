Burgum klaar voor het EK Dog Dance

ma 19 september 2022 16.05 uur

BURGUM - 'It giet oan' op 29 september en 1 en 2 oktober in Sporthal de Nije Westermar in Burgum. Het Europees Kampioenschap Dog Dance. Drie dagen lang dansende honden uit heel Europa maar zelfs ook uit Israël en Japan.

Wat is dat dan dat dansen met honden? Eigenlijk is het geen dansen, het zijn heel veel verschillende gehoorzaamheid oefeningen als netjes volgwerk, alleen dan in 10 verschillende posities. Deze gehoorzaamheid oefeningen worden gecombineerd met truckjes als, -door de benen weven, -op commando mank lopen, -sprongen, - indrukwekkend afstandswerk - salto’s, te veel om op te noemen.

Doordat dit op muziek wordt uitgevoerd en als een heuse choreografie geraffineerd achterelkaar wordt gezet en vervolgens tot een vloeiend geheel wordt getraind, lijkt het of de honden werkelijk dansen. Er zijn geen verplichte oefeningen zodoende is elke dans weer anders. Mocht je de indruk hebben dat het honden zijn die op de achterpootjes lopen met een tutu aan, dan heb je het volledig mis en wordt het hoog tijd om te komen kijken.

Wie dit spektakel met eigen ogen wil zien en de vibe en magie welke tussen baas en hond ontstaat wil voelen, kan tegen betaling van € 5 per dag of 12,50 voor drie dagen, toegang krijgen tot de tribunes en deelgenoot worden van dit unieke evenement.

Reserveer hier je tickets