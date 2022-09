Drachtster betaalt donkere periode in zijn leven af met taakstraf

do 15 september 2022 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige man uit Drachten moest donderdag op de rechtbank in Leeuwarden voorkomen voor een zestien strafbare feiten. Twaalf daarvan waren drugsgerelateerd en driemaal werd hij betrapt op verboden wapenbezit (stiletto, taser en nep Beretta).

Alle feiten speelden zich af in 2020 en 2021, een donkere periode in het leven van de Drachtster. Zijn moeder was overleden, zijn relatie verbroken en hij belandde op straat. Op straat ging het meerdere keren mis. Zo botste hij in 2020 op de A7 bij Beetsterzwaag op een vrachtauto. Zijn vriend raakte daarbij zelfs gewond. Hij had destijds een flinke hoeveelheid speed gebruikt, zo bleek later uit het bloedonderzoek (850 mg/l).

Foto gestuurd naar maat op politiebureau

Tussen oktober 2020 en september 2021 liep hij meerdere keren tegen de lamp. Zo stuurde hij op 10 februari 2021 een foto van een neppistool naar een vriend. Die zat per toeval op het politiebureau en niet veel later trof de politie het nepwapen dat leek op een Beretta aan in zijn huis. Op 18 mei 2021 werd hij in Drachten betrapt op het rijden onder invloed van speed. Hij had deze keer een verboden taser bij zich.

Meerdere aanhoudingen

In mei, juni, juli en september werd hij daarna opnieuw betrapt op het rijden onder invloed van speed en cannabis. Soms waren dit flinke hoeveelheden met scores van 400 en 700 mg/liter bloed. Hij had bij deze aanhoudingen ook vaak speed bij zich. Ook had hij zijn vriendin een keer op de neus geslagen en een winkeldiefstal bij de Albert Heijn gepleegd.

De man is een bekende van justitie en in mei van dit jaar werd hij nog veroordeeld tot een werkstraf omdat hij met een blowtje achter het stuur zat. Hij was bovendien al zes keer veroordeeld voor het rijden zonder geldig rijbewijs. Inmiddels heeft de man zijn leven weer op de rails en woont hij zelfstandig en gaat het goed.

Zelden zoveel feiten

​Officier van justitie Dijkstra vond dat de gemeten waarden niet allemaal te wijten kunnen zijn aan het gebruik van het medicijn dexamfetamine (Tentin) zoals de man had aangegeven. De waarden zijn in haar ogen te hoog. "Zoveel feiten zie je op een politierechter-zitting zelden...." Ze vond een celstraf zeer passend gezien de feiten maar ze wilde hem niet mijlenver terugwerpen. Haar eis werd een taakstraf van 180 uur en een celstraf van 3 maanden voorwaardelijk. De man had ter zitting laten weten dat hij nu alleen nog blowt ter ontspanning. Hij rijdt verder geen auto meer en hij gebruikt alleen nog de medicatie.

Afgerekend met verleden

Zijn raadsvrouw Bakx beaamde dat het ging om veel zaken deze dag. “Het maakte hem niets meer uit maar hij is daar uit gekomen en hij houdt zich nu staande. Nu hij zijn destructieve bestaan heeft achtergelaten moet hij nog wel afrekenen met zijn verleden....” Bakx kon zich vinden in de eis van de officier en ze verzocht om geen detentie op te leggen.

Politierechter Maring ging daar in mee. "Normaal gesproken hebben we het over gevangenisstraffen." Maring zag ook dat de man verantwoordelijk had genomen. “Al met al vind ik de eis passend”.