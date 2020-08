Brokkenpiloot op A7 test positief op drugstest

Publicatie: vr 28 augustus 2020 19.56 uur

BEETSTERZWAAG - Op de A7 nabij Beetsterzwaag kwamen vrijdag aan het begin van de avond een auto en een vrachtauto met elkaar in botsing. Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Beetsterzwaag naar Drachten. De personenauto kwam tot stilstand tegen de vangrail en raakte zwaar beschadigd. De vrachtwagen liep aan de achterzijde schade op. De chauffeur heeft de wagen stilgezet op de vluchtstrook.

Twee ambulances, meerdere politie-eenheden en Rijkswaterstaat kwamen met spoed ter plaatse. De betrokkenen zijn gecontroleerd op letsel. De bijrijder van de personenauto raakte dusdanig gewond dat vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was. Bij de bestuurder van de auto is een drugstest afgenomen. Deze bleek positief te zijn, waarop de man is meegenomen naar het politiebureau voor een bloedproef.

De vrachtwagenchauffeur kwam er zonder letsel vanaf. Tijdens het incident werd één rijstrook afgesloten voor het overige verkeer. Hierdoor kon het verkeer stapvoets het ongeval passeren. Ondanks dat het verkeer kon passeren, ontstond er een file in de richting van Drachten. De zwaar beschadigde auto is opgehaald door een berger.

