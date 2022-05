Na blowtje en met ADHD-medicijnen achter het stuur: werkstraf

ma 23 mei 2022 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (37) gebruikt dexamfetamine (Tentin) voor zijn ADHD. De stof lijkt veel op amfetamine, ofwel speed. Daar mag je in principe mee de weg op, mits de toegestane dosering niet wordt overschreden. En natuurlijk mits het medicijn niet in combinatie met drugs wordt gebruikt.

Speed en THC

Juist de combinatie had de Drachtster wel gedaan. Hij had geblowd voor hij op 25 juli vorig jaar in de auto was gestapt. Bij een verkeerscontrole viel hij door de mand. De speekseltest was positief en het bloed testte positief op speed (de medicijnen) en THC (de werkzame stof in cannabis).

Soortgelijke zaken staan open

Van het CBR had de Drachtster nog niets vernomen. Daar is men bezig een besluit te nemen, hij heeft nog een aantal soortgelijke zaken openstaan. Dat hij fout was, wist hij heel goed. “Ik kan er omheen draaien, maar ik weet dat het niet mag”, zei de man.

Vaker met drugs op achter het stuur

De officier van justitie eiste een werkstraf van 70 uur en een rijontzegging van een jaar. De rechter nam de eis over. “U wist het en u had er lak aan op de moment”, zei de rechter. Hij hield er ook rekening mee dat het vaker was gebeurd dat de Drachtster met drugs op achter het stuur zat.