Museum Dokkum neemt deel aan eerste Museumnacht Friesland

wo 14 september 2022 13.25 uur

DOKKUM - Friesland beleeft op zaterdag 17 september 2022 haar allereerste Museumnacht FRL. Twintig musea openen na sluitingstijd hun deuren waarbij verschillende activiteiten worden georganiseerd. Het centrale thema 'de nacht is onze speeltuin' laat een avontuurlijk en spannend programma zien. In Museum Dokkum vaart van 19:00 tot 00:00 de rondvaartboot en wordt er een Dungeons & Dragons spelavond georganiseerd.

Nachtelijke rondvaart

Op zaterdagavond organiseert Museum Dokkum vier rondvaarten om 19:00, 20:15, 21:30 en 22:45. De tocht gaat langs de bolwerken waarbij de schipper vertelt over de Waalse Furie op en langs het water. Tijdens deze gebeurtenis in 1572 namen Geuzen, boeren en burgers de Spaans bezette stad in. Na inname kwamen Walen in Spaanse dienst de stad terugveroveren. Het gevolg waren plunderingen en een grote stadsbrand.

Dungeons & Dragons

In de expositiezaal van de nieuwste tentoonstelling over de Waalse Furie wordt het populaire spel Dungeons & Dragons gespeeld. Een ervaren Dungeon Master leidt het spel waarbij zes spelers de Waalse Furie herleven. Hoewel het spel al is volgeboekt, kan je wel komen kijken. De expositieruimte wordt als \'arena’ ingericht, zodat mensen die langskomen de expositie kunnen bezoeken en mee kunnen kijken bij het spel.

Opgeven

De museumentree en activiteiten kosten €3,50 per persoon. Tickets zijn online te koop via www.museumdokkum.nl. De Museumkaart is alleen geldig bij museumbezoek. Ook benieuwd naar wat andere musea doen? Bekijk dan www.museumnacht.frl.