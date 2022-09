'Witte pakketjes' gevonden op zeedijk bij Wierum

zo 11 september 2022 12.29 uur

WIERUM - Tijdens een wandeltocht kwamen drie vriendinnen zondagochtend 'vreemde witte pakketjes' tegen op de zeedijk tussen Paesens en Wierum. "We dachten in eerste instantie dat het om drugspakketjes ging" zo laat Saakje Regnerus deze site weten.

"Dichterbij gekomen zagen we dat het om bevroren vis pakketjes ging." Omdat de pakketten nog half bevroren waren, moeten ze nog maar pas geleden gedumpt zijn. Een lekkere hap voor de meeuwen was het ook niet, zo hadden totaal geen interesse voor de vis. Sommige pakketten hadden nog wat plastic er om heen.

Voor de vriendinnen blijft het een raadsel was dit nu precies moet voorstellen. "Of dit normaal is, wat voor soort het is en of dit vaker gebeurt, geen flauw idee..."

FOTONIEUWS