Wraak: auto's bewoonster drugspand tweemaal in brand gezet

di 06 september 2022 14.25 uur

LEEUWARDEN - Tot tweemaal toe werd de auto van een 28-jarige vrouw uit Drachten in 2019 in brand gestoken. Dat deed een man uit Leeuwarden die ze zelf ook eens had geholpen om een pijpbom bij een woning in Drogeham te laten ontploffen. Deze man kreeg hiervoor in 2020 al vijf jaar celstraf. De vrouw en ook de 'medeplegers' van de autobranden moesten dinsdag voorkomen.

Brengen van aanslagpleger

De 28-jarige vrouw woonde in Surhuisterveen en ze haalde op 4 december 2018 de Leeuwarder op om naar Drogeham te rijden om brand te stichten. Ze had gezien dat de man de pijpbom met een lont meenam in de auto. Ze verklaarde dinsdag voor de meervoudige kamer dat ze geen idee had wat hij zou doen. Zij ontkende dat zij de man had aangezet tot deze daad.

Drugswoning in Surhuisterveen

Op 23 mei 2019 kwam de vrouw zelf met de politie in aanraking na een een inval in haar huis. Er werden diverse soorten drugs aangetroffen waaronder GHB, XTC en speed. "Ik weet niet precies hoeveel er lag want meer dan de helft was niet van mij”, zo verklaarde ze. Als zij aan het werk was, zou het huis vol gezeten hebben. Een huisgenote zou volgens haar de meeste drugs hebben verkocht. Zeker een half jaar lang ging dat door. Ook had ze zelf GHB en GBL gemaakt.

Tweemaal betrapt op drugs

Na de inval bleef de vrouw drugs gebruiken. Ze werd tweemaal door de politie betrapt. Op 1 april 2021 had ze in Drachten 15,4 gram GHB bij zich. Op 16 juni van dat jaar reed ze opnieuw onder invloed van speed en GHB in Drachten. Er werd speed aangetroffen in haar tas.

De officier van justitie vond dat ze schuldig was aan drugsdealen en medeplichtig was aan de ontploffing. Zij eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden als stok achter de deur.

Wraak in drugscircuit

De Leeuwarder pleegde in de tussentijd wraak op haar (en haar huisgenote). Op 20 juni en 25 juni 2019 werden in het holst van de nacht hun auto's in brand gestoken. Dat was nadat de politie de drugswoning had ontdekt. Een 26-jarige man, destijds woonachtig in Boelenslaan, leverde de adressen en kentekens aan de Leeuwarder zodat hij "de auto's in de fik kon steken".

Niet nog eens cel in...

De mannen wilden wraak. Zowel zijn naam als de naam van de Leeuwarder zouden namelijk door de vrouwen genoemd zijn bij de politie. Voor de 26-jarige man was de drugshandel zijn enige inkomstenbron omdat hij geen werk had. "Ik had al 15 maanden vastgezeten en ik was niet van plan om dat nog eens te doen..." Tegen hem eiste de officier van justitie dinsdag een taakstraf van 140 uur en een celstraf van 180 dagen voorwaardelijk.

Nogmaals wraak in Drachten

De 28-jarige vrouw werd in december van 2019 nogmaals de dupe van een wraakactie. De Leeuwarder stak opnieuw haar auto in brand met vuurwerk. Hij zou door een 27-jarige vrouw uit Vrouwenparochie aangezet zijn. Deze vrouw zou ook boos zijn geweest omdat haar naam was genoemd in het drugsonderzoek van de politie.

Tijdens de zitting zei ze dat ze alleen van plan was om het huis te laten zien waar de 28-jarige vrouw woonde. "Laat me eruit, laat me eruit" riep de Leeuwarder en niet veel later was de brand al gesticht. De Leeuwarder had bij de politie verklaard dat hij zonder haar niet had geweten waar de 28-jarige vrouw zou wonen. Bij de politie had de vrouw verklaard dat er gesproken was over de brandstichting, op de zitting ontkende ze dat. Ze heeft al 7 maanden celstraf gehad en ze hoorde nu een taakstraf van 140 uur tegen haar eisen van de officier van justitie.

De uitspraak van de meervoudige kamer volgt op 20 september om 13.00 uur.