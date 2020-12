5 jaar cel voor Burgumer voor aanslagen met pijpbommen

LEEUWARDEN - Een Burgumer (31) die verantwoordelijk is geweest voor onder meer twee ontploffingen met pijpbommen en drie brandstichtingen, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot vijf jaar cel. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Pijp gevuld met kruit uit cobra's

De twee ontploffingen waren in december 2018 bij een woning in Drogeham en een half jaar later in Kootstertille, waar de Burgumer had geprobeerd een auto op te blazen. De woning in Drogeham raakte zwaar beschadigd door de bom, ramen sprongen uit de sponningen en tussen de muren en het plafond waren kieren ontstaan. De Burgumer had een pijp gevuld met kruit uit zware vuurwerkbommen (zogeheten cobra’s).

Verkeerde woning

De bom was bedoeld voor iemand die problemen zou hebben gemaakt met de vrienden van de Burgumer. Het was ook nog eens de verkeerde woning: degene waar de bom voor was bedoeld, woonde ergens anders. In juni en december vorig jaar had hij tot drie keer toe auto’s in brand gestoken. Twee keer in Surhuisterveen en eenmaal in Drachten. Ook nu was de Burgumer uit op wraak: de eigenaars van de auto’s, twee vrouwen, zouden de politie hebben verteld dat hij in drugs dealde.

Auto tot twee keer toe in brand

Een van de vrouwen zag haar auto tot twee keer toe in vlammen opgaan. Bij beide branden raakten andere auto’s beschadigd. De rechtbank rekende het de Burgumer zwaar aan dat hij uit wraak en “louter uit zelfzuchtige motieven” had gehandeld. De rechtbank merkte de brandstichtingen en de ontploffingen aan als “een vorm van terreur”. De Burgumer maakte zich ook nog schuldig aan twee inbraakpogingen en drugsbezit.

Verslaafd aan GHB en ketamine

De man was verslaafd aan GHB en ketamine. Net als de officier van justitie al had gedaan, passeerde de rechtbank het advies van een psycholoog en de reclassering om de Burgumer naar een verslavingskliniek te sturen. Dan zou een deel van de straf voorwaardelijk opgelegd moeten worden. Bij een celstraf die langer is dan vier jaar is het volgens de wet niet mogelijk om een deel voorwaardelijk op te leggen. En dus kreeg de Burgumer een “kale” vrijheidsstraf opgelegd voor de duur van vijf jaar.