Drugsoverlast Torenvalk: woning gesloten

Publicatie: do 18 juli 2019 13.12 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen heeft op 18 juli 2019 een woning aan de Torenvalk in Surhuisterveen gesloten. De woning is voor een periode van twee maanden gesloten wegens handel van harddrugs vanuit de woning.

De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. ‘Drugspannen liede faak ta oerlêst en gefaarlike situaasjes. Mei dizze sluting litte wy sjen dat wy drugskriminaliteit en de oerlêst dy’t dêr by heart net akseptearje yn Achtkarspelen’, zegt burgemeester Oebele Brouwer.

Inval woning

Op 23 mei 2019 viel de politie de woning binnen. In het huis werden grote hoeveelheden amfetamine, MDMA, XTC pillen en flessen GHB gevonden. ‘Mei de sluting wol ik de bekendheid fan dat pân as drugsadres stopje en de drugshannel op dat adres struktureel beëinigje’, aldus burgemeester Brouwer.

Drugsbeleid

De regels voor het (soft)drugsbeleid zijn eind vorig jaar aangescherpt door de burgemeesters in Noordoost Fryslân. Met het nieuwe beleid heeft een burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel.

Het gemeentelijk drugsbeleid van Achtkarspelen staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van de aangehouden inwoners, hierover neemt het Openbaar Ministerie een beslissing.

