Dinsdagnacht code geel vanwege kans op onweersbuien

di 06 september 2022 11.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het hele land is voor de nacht van dinsdag op woensdag code geel afgekondigd door het KNMI. De weerswaarschuwing is voor Friesland geldig tussen 2.00 uur en 7.00 uur. Er is kans op onweersbuien met plaatselijk veel regen in korte tijd.

In Frankrijk zullen dinsdag buien gaan ontstaan. Deze buien trekken van dinsdagavond laat tot en met woensdagochtend noordwaarts over ons land. Naar verwachting zal dit buienfront ergens tussen 2.00 uur en 7.00 uur over Friesland trekken. Woensdag overdag zullen de buien dan weer weg zijn.

Het verkeer moet volgens het KNMI rekening houden met hinder door de regenval. Daarnaast adviseren zij open water en open gebieden te mijden en niet te schuilen onder een boom.