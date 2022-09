Automobilist (80) eindigt in de sloot in Anjum

vr 02 september 2022 15.35 uur

ANJUM - Een 80-jarige automobilist is vrijdag met zijn auto in de sloot beland aan de Buorfinne in Anjum. Omstreeks 14.50 uur raakte de man in de sloot toen hij tijdens het parkeren het gaspedaal intrapte in plaats van de rem.

Een medewerkster van de supermarkt COOP heeft de man uit zijn auto gered. Hij liep een nat pak op en werd opgevangen. Hij is onder een warme douche gezet. Een bergingsbedrijf moest er aan te pas komen om de auto uit het water te takelen.

FOTONIEUWS