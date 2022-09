Stel verkoopt drugs met baby in auto

vr 02 september 2022 14.40 uur

KOLLUMERZWAAG - Een 21-jarige vrouw en 34-jarige man uit de gemeente Dantumadiel zijn onlangs door de politie aangehouden in een drugsonderzoek. Het stel werd op 22 augustus in Kollumerzwaag betrapt toen ze vanuit hun auto drugs verkochten terwijl er een jonge baby hen in de auto lag.

In de auto werden 10 envelopjes met cocaïne en ruim 18 gram hennep aangetroffen. In hun woning werd door de politie nog eens 91 gram hennep aangetroffen. Zowel de man als de vrouw worden verdacht van de handel in verdovende middelen.

De man werd direct aangehouden en zit nog vast, de vrouw werd op een later tijdstip gehoord. Tegen beide verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. De drugs, een geldbedrag en een auto werden inbeslaggenomen. In verband met de betrokkenheid van een kind is er een zorgmelding gemaakt bij Veilig Thuis.

