Smallingerland zet vaart achter woningbouw

wo 31 augustus 2022 13.55 uur

DRACHTEN - Smallingerland zet vaart achter de woningbouw. Het ontwikkelen van de eerste acht van 48 woningbouwlocaties wordt nu in gang gezet. De gemeente houdt rekening met een ontwikkelperiode van tien jaar, maar dat was naar de smaak van CU-raadslid Oeds van der Wijk 'veel te lang. Houdt de gang er goed in, het is nodig dat er gebouwd wordt.' Volgens de wethouder kost het ontwikkelen van plannen tijd, maar 'de vaart houden we er zeker in'.

Het ontwikkelen van de eerste acht van 48 woningbouwlocaties in Smallingerland levert de gemeente een positief saldo van 724.320 euro op. De gemeente investeerde zo'n 1,5 miljoen euro aan voorzieningen. Verkoop van de bouwrijpe locaties levert iets meer dan 2,25 miljoen euro op.

Op een van de locaties, De Tuinen, verliest de gemeente geld, iets meer dan 330.000 euro. Reden is dat op die grond sociale huurwoningen worden gebouwd. Als kopende partij betaalt de woningcorporatie een lagere prijs per vierkante meter dan anderen, vertelde wethouder Hartogh Heijs dinsdagavond tijdens Het Debat. André van Leeuwarden van de SP zei blij te zijn dat er op de betreffende locatie eindelijk wat gebeurt.

Het verlies op De Tuinen wordt gecompenseerd door de woningbouwlocatie De Drift, waar de gemeente nog geen drie ton in investeerde en waar een winst van ruim zeven ton op wordt behaald. De vierkante-meterprijs voor woningbouw in de vrije sector op die locatie ligt daar op 200 euro.

Het gaat om de volgende locaties met tussen haakjes de opbrengst of het verlies voor de gemeente: Bernebrêge (+69.593 euro). De Tuinen (-330.053), Drift (+722.720), Fennereed -(246.374), Nijega (+84.965), Saffier/Burmania (+232.771)