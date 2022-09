Man keert tot twee keer toe midden op de weg en vlucht weiland in

vr 26 augustus 2022 14.06 uur

METSLAWIER - De bestuurder van een auto deed afgelopen week wel erg veel moeite om uit handen van de politie te blijven. Nadat de 46-jarige man op de Lauwersseewei een volgteken kreeg keerde hij de auto en ging ervandoor. Toen vervolgens de motoragent hem weer in het vizier had maakte de man een noodstop midden op de weg en keerde wederom. Om vervolgen met hoge snelheid weer richting Lauwersoog te rijden.

Ter hoogte van Metslawier zette de man zijn auto langs de kant en rende midden over de weg op de motoragent af. Om vervolgens via een sloot het weiland in te vluchten. Inmiddels had de motoragent assistentie gekregen van collega's. Die hebben de vluchtende automobilist onder dreiging van een stroomstootwapen kunnen aanhouden. Een bloedonderzoek moet uitwijzen wat voor middelen de man uit de gemeente Het Hogeland gebruikt had.