Concert Oekraïners in de tuin van Anne-Famkes Pleats

vr 19 augustus 2022 18.40 uur

WYNS - Op zondagmiddag 28 augustus om 15.00 uur treedt een Oekraïense familie uit de stad Charkov op in de tuin van Anne-Famkes Pleats in Bartlehiem. Het gaat om Vølerii Kozhevets student aan het Kharkiv College of Music, Tetianq Yefimenko soliste van het Kharkiv Regional Philharmonic en Volodymyr Yefimenko, laureaat van internationale wedstrijden.

Deze Oekraïense familie moest het land, hun geliefde stad en huis verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne, enkele weken geleden zijn ze neergestreken in Bartlehiem.

\'Zodra we in de gaten kregen dat de familie erg muzikaal is kwam het idee om hen uit te nodigen voor een concert bij ons in de tuin waarbij de opbrengst van het optreden uiteraard naar de familie gaat. We hopen ze zo, naast een kleine bijdrage, ook troost te kunnen bieden door hun eigen muziek en cultuur te delen’ aldus Wini Weidenaar van Anne-Famkes Pleats.

De Russische invasie van Oekraïne begon in februari 2022, toen Rusland buurland Oekraïne vanuit meerdere kanten binnenviel na een grote escalatie van de Russisch-Oekraïense Oorlog die sinds 2014 gaande is. De stad Kharkiv is sinds de eerste dag van de oorlog tot vandaag het doelwit geweest van raket-, artillerie- en luchtaanvallen. Het huis van onze Oekraïense buren is beschadigd door de ontploffing. Zij zijn hun huis, baan en studie kwijt en hebben hun heil in Nederland moeten zoeken. \'Natuurlijk kunnen we de oorlog niet oplossen maar het is wel fijn dat we de familie Kozhevets en Yefimenko een welkom gevoel kunnen geven en ze op deze manier een beetje kunnen helpen’, zo zegt Jori Bottema ook van Anne-Famkes Pleats.

Volodymyr is operazanger en tevens directeur van de Opera Studio, hij trad regelmatig op in de operahuizen van zijn land en op Europese podia. Vladimir zegt dat tijdens hun concert bekende klassieke pophits in het Engels, Italiaans, Spaans en Frans te horen zijn maar uiteraard ook populaire Oekraïense liederen.

De toegang is gratis en het publiek kan ter plekke geld doneren. Daarnaast gaat een gedeelte van de dagomzet van de ijs- en theetuin naar de familie. Liefdadige donaties komen ten goede aan muzikanten die gevlucht zijn uit Oekraïne. Een deel van het geld zal worden gebruikt om Oekraïense muzikale tradities te ontwikkelen in harmonie met de Europese cultuur. Publiek is vanaf 14.15 uur welkom in de tuin, het concert start rond 15.00 uur. De ijs- en theetuin is die dag uiteraard gewoon open van 11.00-18.00 uur.