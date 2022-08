Taakstraf voor man die tweemaal wegrende voor politie en bloedproef weigerde

vr 12 augustus 2022 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige man vond het nog altijd grappig hoe hij op 23 en 24 oktober 2020 voor de politie was gevlucht. Hij moest vrijdag tijdens zijn zaak lachen toen de politierechter voorlas wat er destijds was gebeurd.

"U presteert het om twee dagen achter elkaar aangehouden te worden door de politie", zo begon politierechter Wolters. De eerste keer zag de politie hem rond 1.30 uur rijden bij Leeuwarden. Nadat hij bij Noardburgum een stopteken had gekregen, besloot hij weg te rennen en sprong hij in de sloot. Hij sprak volgens de politie die bewuste nacht met dubbele tong en rook naar alcohol.

Volgende dag opnieuw raak

Een dag later zagen agenten dezelfde Seat rijden bij Noardburgum. Opnieuw volgde er een korte achtervolging welke eindigde in het centrum van Burgum. De man stapte opnieuw uit de auto en sloeg op de vlucht. Agenten wisten hem opnieuw in de kraag te vatten. Opnieuw rook hij naar alcohol.

Op het politiebureau weigerde hij elke nacht om mee te werken aan een bloedonderzoek. Hij had daarvoor al de blaas- en speekseltest in de wind geslagen. De rechter vroeg op deze vrijdagochtend: "Snapt u niet dat u uit uw auto moet blijven?" De man zei: "Dat snap ik wel." De rechter antwoordde: "Maar u doet het niet. Ik vind dat u volstrekt onverantwoord bezig bent."

Officier wil celstraf

"Twee keer hetzelfde feit, twee keer een verdenking dat hij reed onder invloed en ook twee keer is hij weggerend." De officier constateerde dat de man gelijk al niet mee wilde werken. "Ik werk nergens aan mee, daar heb ik schijt aan", zo had hij bij de politie verklaard. "En vandaag zie ik meneer hier een beetje lachen...." De officier eiste een celstraf van 4 weken. De man was ook al eens eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed.

Geen puber

De man, momenteel woonachtig in het cellencomplex van Veenhuizen, wachtte het oordeel van de politierechter af. Wolters legde de man een werkstraf van 60 uur op. Hij vond een celstraf niet echt zinvol. "Ik neem het u echt kwalijk dat u één dag later precies hetzelfde doet. U bent een man van 40 jaar inmiddels, u bent geen puber...." Er werd daarnaast een rijontzegging van 10 maanden opgelegd en de auto, welke niet van hemzelf was, werd verbeurd verklaard.