Wielrenner gewond bij aanrijding met trekker

vr 05 augustus 2022 15.58 uur

VEENKLOOSTER - Een wielrenner is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker op het fietspad langs de Keningswei bij Veenklooster. De trekker kwam vanuit het bos en wilde het fietspad oversteken naar een weiland toen de aanrijding plaatsvond. De trekkerchauffeur had de fietser over het hoofd gezien.

Het slachtoffer liep hoofdletsel op en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten werden om 15.24 uur gealarmeerd en naast de politie en aan ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse om een arts te brengen.

De arts is meegegaan in de ambulance die - na een behandeling ter plaatse - naar het UMCG in Groningen is vertrokken.

