Dronken man (42) brengt brakende vriend thuis

ma 25 juli 2022 09.20 uur

HARKEMA - Een dronken man uit Harkema (42) had zaterdagnacht dubbel pech. Hij had niet alleen een vriend in zijn auto die hij al brakend moest thuisbrengen, hij werd ook nog eens door de politie aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat.

De man werd omstreeks 0.10 uur door de politie staande gehouden op de Nijebuorren in Harkema. De agenten wisten gelijk dat er iets niet loos was. Bij het openen van de autodeur was de alcohollucht niet te missen. Op de bijrijderstoel werde de brakende vriend aangetroffen.

De bestuurder werd daarna aan de tand gevoeld over zijn eigen consumpties die avond. Hij drufde van zichzelf ook niet te zeggen hoeveel alcohol hij op had. De ademanalyse op het politiebureau resulteerde in 375 ug/l. Dit komt overeen met ongeveer 4 tot 5 glazen bier.

Er is door de politie proces-verbaal opgemaakt en de bestuurder kreeg een rijverbod.