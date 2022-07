Aanleg fietspad langs de Drogehamstermieden

di 19 juli 2022 17.55 uur

DROGEHAM - Drogeham krijgt er het komende jaar een toeristische fietsroute bij. Het gaat om een fietspad langs de Drogehamstermieden. Het pad krijgt een plek langs het Prinses Margrietkanaal. Na de Hege Bult buigt het pad zuidwaarts en komt het uit bij De Kromelle.

In het najaar start de gemeente Achtkarspelen met de werkzaamheden. De aanleg van het fietspad wordt in fasen uitgevoerd. In het najaar wordt gestart met fase 1, die naar verwachting voor 1 maart klaar is. Het pad na de Hege Bult wordt in een later stadium aangelegd.