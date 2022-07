Hitte: uitgezette brug Stroobos blijft vannacht geopend

ma 18 juli 2022 22.03 uur

STROOBOS - De brug van Stroobos blijft maandagnacht de hele nacht geopend voor de scheepvaart. Dit betekent dat het autoverkeer, fietsers en voetgangers er geen gebruik van kunnen maken.

Het brugdek van de brug over het Prinses Margrietkanaal is uitgezet door de hoge temperaturen van maandag. De brug wil niet meer sluiten. Er is een omleiding ingesteld voor het wegverkeer. De aannemer gaat dinsdagochtend aan de slag om het brugdek te gaan koelen zodat de brug weer gesloten kan worden.

Update:

De storing aan de brug was niet een gevolg van de hitte, anders dan Rijkswaterstaat had gemeld. Een medewerker van Heijmans liet dinsdag weten dat er aan beide kanten 2 cm ruimte was. De storing had een andere oorzaak.