Groot aantal aansluitingen tijdelijk zonder stroom

zo 17 juli 2022 16.26 uur

ALDTSJERK - Door een storing zaten 1464 aansluitingen zondagmiddag vanaf 16.20 uur zonder stroom. Het ging om aansluitingen in Aldtsjerk, Burdaard, Hallum, Stiens, Wanswert en Wyns liet Liander weten op haar website. Over de oorzaak van de storing is niks bekend.

Een monteur is ter plaatse gekomen om de storing te verhelpen. Rond 17.15 uur hadden 542 van de 1.464 aansluitingen weer stroom op het net. Om 17.40 uur was dit aantal opgelopen tot 1.093. Tien minuten later had ook de rest weer stroom.