Vastgelopen Amsterdamse zeilboot losgetrokken

za 16 juli 2022 17.20 uur

LAUWERSOOG - Een een lager wal geraakt zeiljacht bij Lauwersoog is zaterdagmiddag losgetrokken door omstanders. Het zeiljacht met opvarenden uit Amsterdam was op een zeker moment vast komen te zitten in het water onder de H. M. Gerbrandywei en ten noorden van De Rug.

Hans Mensink van het schip Selskip zag het gebeuren en besloot in actie te komen. Hij is nog steeds verbaasd dat niemand anders ingreep. "Iedereen liet ze aan hun lot over, zoiets doe je niet" liet hij later weten aan deze site. De opvarenden zouden al onderkoeld zijn geraakt door de noordwestenwind.

Mensink wist uiteindelijk samen met het schip Nova Cura het vastgelopen schip los te trekken. De opvarenden konden daarna hun weg vervolgen. Als dank kregen de twee schippers een fles wijn mee naar huis.