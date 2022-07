Grote ophef in Dokkum om deze reclame bij Jumbo

ma 11 juli 2022 19.54 uur

DOKKUM - Op Facebook ontstond maandag ophef over een reclame welke bij de Jumbo aan de Hantumerweg in Dokkum werd getoond. Anita van der Molen maakte er een filmpje van en plaatste het op social media. Jumbo besloot de reclame direct te terug te trekken.

Het ging om een reclame van Wakker Dier waarin de klanten van Jumbo worden gewezen op het feit dat veel melkkoeien na zes jaar worden afgedankt. De reclame eindigt met "Zuivel is niet zo zuiver als we denken". De Facebook-post van Van der Molen werd meer dan 550 keer gedeeld deze maandag.

Weg ermee...

Op de reclamezuil, die buiten de supermarkt staat, kunnen vermoedelijk alle mogelijke partijen reclame inkopen. Jumbo besloot om de reclame per direct terug te trekken: "De reclame op onze buiten scherm wordt beheerd door een externe partij. Wij waren niet op de hoogte dat deze zou worden ingezet. De reclame wordt niet meer getoond in onze winkel." Naast de Jumbo in Dokkum zou de reclame ook te zien zijn geweest bij twee andere Jumbo supermarkten. Ook daar is de commercial verdwenen.

Poll: Jumbo heeft de reclame terecht teruggetrokken:

Ja, goede zaak! 62%

Nee, dit is wel de waarheid! 38%

