Achtkarspelen wil geen Natura 2000-gebieden

vr 01 juli 2022 14.28 uur

BUITENPOST - "Wy ha der gjin ferlet fan om mear Natura 2000 gebieten krije yn Fryslân." Met deze boodschap kwam raadslid Wopke Veenstra (FNP) naar de raadsvergadering in de gemeente Achtkarspelen. Hij wilde een duidelijk signaal afgeven naar de provincie en het Rijk maar ook de ondernemers in zijn gemeente.

Een ingediende motie hierover werd door een meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de ChristenUnie (3), Groenlinks (1) en PvdA (2) stemden tegen. De motie was ingediend in het licht van de gevolgen voor de boeren in de huidige stikstofcrisis.

Natura 2000

Veel meer dan een duidelijk signaal zal de motie niet zijn omdat de gemeente formeel geen bevoegdheid heeft wat betreft het aanwijzen van Natura 2000 gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De gebieden hebben invloed op de mogelijke toekomst van de omliggende agrarische bedrijven.