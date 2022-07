Damwâldster (79) slaat man van meer dan 2 meter met schep van zich af

di 28 juni 2022 12.55 uur

LEEUWARDEN - Om een man van meer dan twee meter met vechtsportervaring van zich af te houden, had een 79-jarige inwoner van Damwâld zich verweerd met een schep. Hij raakte de grote man op de hand en in het gezicht.

Advocaat Henk de Jong vond dat zijn cliënt uit noodweer had gehandeld. De rechter dacht er anders over.

Geen voortent

Het ging allemaal om een caravan die de Damwâldster vorig jaar had gekocht. Inclusief voortent dachten hij en zijn vrouw. Eenmaal thuis bleek er geen voortent bij te zitten. Toen de vorige eigenaar vroeg om de caravan over te schrijven, weigerde de Damwâldster. Eerst een voortent, of het geld terug, hij had 1500 euro voor de caravan betaald.

Op 27 maart vorig jaar kwamen twee mannen langs in Damwâld: de vorige eigenaar van de caravan en een reus van meer dan twee meter, die, zo bleek later, een geoefende vechtsporter was. Ze kwamen de caravan ophalen.

Bakje koffie

Ondanks de dreiging die van de twee mannen uitging, nodigde de Damwâldster ze uit voor een bakje koffie. Hij was niet van zijn standpunt af te brengen: óf een voortent bij de caravan, óf het geld retour. Beide opties bleken onbespreekbaar. De grote man voerde het woord en maakte duidelijk dat de caravan sowieso meeging. Toen de Damwâldster de boel met zijn auto blokkeerde, zei de ander

dat hij desnoods de palen van de afrastering uit de grond zou trekken, of dat hij er dwars doorheen zou 'scheuren'.

Situatie werd steeds dreigender

De Damwâldster ging naar binnen en kwam terug met een schep. "Om me te verweren. Ik laat me niet bestelen op mijn eigen erf", zei hij tegen rechter Mathieu van Linde. Hij wist zelf niet of hij met de schep had geslagen. Misschien had de andere man zichzelf wel verwond toen hij de schep afpakte, suggereerde de verdachte. Hij wist nog wel dat de man 'steeds dreigender' werd. De andere partij had verklaard dat de Damwâldster had uitgehaald en hem met de schep op de rechter zijkant van het gezicht had geraakt.

Geen noodweer

Hij kon de schep - door zijn vechtsportervaring - deels afweren. De Damwâldster zei dat hij nog nooit iemand had geslagen. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij die dag hartstikke bang was. Advocaat Henk de Jong vond dat zijn cliënt zich mocht beroepen op noodweer. Daar kon, ondanks het kracht- en leeftijdsverschil tussen de beide mannen, geen sprake van zijn vond officier van justitie Riemke van der Zee. Uit het dossier bleek niet dat de verdachte was aangevallen. Van der Zee vond dat een poging tot zware mishandeling bewezen kon worden.

'Dreigende aanranding van goederen'

De rechter keek er anders tegenaan. Van Linde vond een 'eenvoudige’ mishandeling bewijsbaar. De Damwâldster was juridisch eigenaar van de caravan. Door de komst van de twee mannen was er sprake van “een dreigende aanranding van goederen”, vond de rechter. Dat de Damwâldster er vervolgens een schep bij had gehaald om zijn bezit te verdedigen viel dan weer niet te rechtvaardigen. "Maar het is wel te begrijpen. Misschien was het wel uit onmacht, maar u had op de politie moeten wachten", vervolgde de rechter.

Geen smartengeld

Van Linde hield 'in vergaande mate' rekening met de situatie, die grotendeels was ontstaan door de komst van de twee mannen. De Damwâldster kreeg een geheel voorwaardelijke werkstraf van 40 uur, proeftijd twee jaar. Een verzoek om smartengeld - 400 euro - van de grote man werd afgewezen, omdat de man zelf schuld had aan het escaleren van de situatie. De Damwâldster heeft de caravan niet meer, hij heeft 'm doorverkocht....