Zondagmiddag 3 juli 'Zomerconcert op het Torenplein'

za 25 juni 2022 07.20 uur

SURHUISTERVEEN - Zondagmiddag 3 juli staat het Torenplein in Surhuisterveen bol van de muziek. Voor de allereerste keer organiseert brassband Blaast de Bazuin samen met de organisatie van het Torenpleinfeest in Surhuisterveen een heus 'Zomerconcert op het Torenplein’. Een concert dat het gezellige midden vindt tussen het bekende 'Muziekfeest op het Plein’ en de beroemde zomerconcerten van Andre Rieu.

"Het plein is open voor iedereen en alle mensen die willen komen meeswingen of -deinen is van harte welkom", vertelt medeorganisator Marianne Oegema. "We hebben een mooi programma samengesteld met allemaal bekende muziek: van klassiek tot pop."

Het Zomerconcert op het Torenplein is gratis toegankelijk. "Zo willen we iedereen de kans bieden om mee te genieten van de muziek." Ook een drankje kan ondertussen genuttigd worden. Zo heeft het concert meteen een verbindende functie: gezellig bijkletsen met prachtige muziek. Er zijn statafels en er kan gedanst worden. Voor mensen die wat minder goed ter been zijn stoelen aanwezig.

Bijzonder is dat Blaast de Bazuin niet in de 'gewone’ bezetting aantreedt. De band heeft deze weken namelijk de deuren open gezet voor muzikanten die aan willen haken. Dat leverde heel veel positieve reacties op en daardoor is de band bijna tweemaal zo groot als normaal.

"Oud-muzikanten meldden zich van verschillende kanten aan. Mensen die jaren niet gemusiceerd hebben, maar ook nieuwe muzikanten. Allemaal zijn ze welkom." Ook de jeugdleden van Blaast de Bazuin doen mee. "We vinden het prachtig om met een mega-band op te treden", vertelt Marianne Oegema. "We noemen het dan ook een optreden van 'Blaast de Bazuin & Friends’."

Het Zomerconcert op het Torenplein begint zondagmiddag 3 juli om 16.00 uur ’s middags. Het duurt tot ongeveer 18.00 uur. De bar is open en zodoende kan er onder het genot van een drankje genoten worden van een mooie muzikale middag.