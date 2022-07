Voorwaardelijke gevangenisstraf voor Amelander die hulp bood bij zelfdoding

vr 24 juni 2022 17.20 uur

GRONINGEN - De rechtbank in Groningen heeft vrijdag een 45-jarige man van Ameland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. De Amelander had in augustus van 2020 een vrouw geholpen bij haar zelfdoding. De man zou goederen hebben verschaft waar de 33-jarige vrouw uit Middelstum zichzelf mee om het leven bracht.

Het Openbaar Ministerie had 12 maanden celstraf geeïst, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De rechtbank ging niet mee in deze eis. In de veroordeling lieten zij meewegen dat de verdachte als drijfveer had het helpen van de vrouw met het vervullen van haar doodswens. "Hij heeft willen voorkomen dat zij op een andere en wellicht meer schadelijke wijze een einde zou maken aan haar leven. Verdachte heeft de overtuiging gehad dat hij in morele zin juist handelde. Uiteindelijk heeft [slachtoffer] zelf de handelingen verricht die tot haar dood hebben geleid" aldus de rechtbank.