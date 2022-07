Fietsster lichtgewond bij aanrijding in Twijzelerheide

vr 24 juni 2022 14.55 uur

TWIJZELERHEIDE - Een vrouw op de fiets is vrijdagmiddag lichtgewond geraakt bij een ongeval in Twijzelerheide. Net voor de kruising van de Bjirkewei en de Sije Hesterstrjitte kwam de fietsster in botsing met een automobilist. De twee zagen elkaar vermoedelijk over het hoofd. De politie en een ambulance werden om 14.21 uur opgeroepen.

De vrouw is behandeld in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto hield lichte schade over aan het voorval. De politie heeft het ongeval op papier gezet.