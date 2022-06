Dronken man (25) vlucht na botsing tegen boom

vr 17 juni 2022 08.55 uur

DE WESTEREEN - Het rijbewijs van een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdagavond door de politie in beslag genomen. De man reed namelijk op de Ljurkstrjitte in De Westereen tegen een geparkeerd busje. Even verderop ging het weer mis. Op de kruising met de Fogelsang werd een paaltje omver gereden. Uiteindelijk eindigde zijn rit tegen een boom. De man is daarna gevlucht.

De politie kreeg rond 20.15 meerdere meldingen dat een auto associaal zou rondrijden in het dorp. De agenten hebben - met veel dorpsbewoners - gezocht naar de bestuurder. De 25-jarige man kon uiteindelijk later op de avond alsnog worden aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en het verlaten van de plaats van het ongeval.

De verdachte is overgebracht naar arrestantencomplex in Leeuwarden. Gedupeerden hebben aangifte gedaan. Het rijbewijs van de man is direct ingevorderd.

